La questione riguardante la costruzione del ponte alla Nave si è riaccesa con una richiesta di chiarimenti avanzata da un gruppo di minoranza locale. La richiesta, rivolta al sindaco, riguarda la possibile prosecuzione o sospensione dei lavori di realizzazione del ponte, che collega le zone di Comeana, Signa e Campi. La decisione finale sulla variante del progetto resta ancora in sospeso.

La costruzione del ponte alla Nave andrà avanti oppure no? Il gruppo di minoranza " Poggio Insieme " lo chiede al sindaco di Poggio Riccardo Palandri. L’opera, lo ricordiamo, sarà finanziata dalla Regione, con minori compartecipazioni di vari Comuni (Campi, Signa, Carmignano e Poggio) e servirà per alleggerire il traffico sulla via Pistoiese. Il ponte attraverserà l’ Ombrone e il torrente Vingone, oltre a rivedere la viabilità fra Comeana, Signa e Campi. Il gruppo ha presentato un ordine del giorno in cui si impegnano sindaco e giunta a "portare avanti la variante e rendersi disponibile ai tavoli di lavoro su un’opera che risolverebbe i problemi di traffico pesante a Poggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte alla Nave: iI rebus ’variante’. Snodo fra Comeana, Signa e Campi

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