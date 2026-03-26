Polistena | corso di ecografia pediatrica per salvare i

A Polistena, tra il 25 e il 26 marzo 2026, si è svolto un corso di alta specializzazione in ecografia clinica pediatrica presso la struttura ospedaliera locale. L’evento ha coinvolto professionisti del settore sanitario che hanno partecipato a sessioni pratiche e teoriche per approfondire le competenze in diagnostica pediatrica.

Polistena, tra il 25 e il 26 marzo 2026, ha ospitato presso la sua struttura ospedaliera un corso di alta specializzazione dedicato all’ecografia clinica in pediatria. L’iniziativa, coordinata dalla dottoressa Mariarosa Calafiore, ha riunito neonatologi, pediatri e radiologi per approfondire le tecniche diagnostiche su suture craniche, rachide e anche nel lattante. La presenza del presidente nazionale della Società Italiana di Pediatria, Rino Agostiniani, ha conferito prestigio all’evento, sottolineando l’impegno dell’ASP di Reggio Calabria nel potenziare i servizi sanitari locali. L’eccellenza tecnica come risposta alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polistena: corso di ecografia pediatrica per salvare i Articoli correlati Leggi anche: Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena Corso gratuito per la sicurezza in età pediatricaArezzo, 14 marzo 2026 –Appuntamento il 19 marzo dalle 15 alle 18 presso l'auditorium dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia per una nuova edizione... Aggiornamenti e notizie su Polistena corso di ecografia pediatrica... Argomenti discussi: Blackout improvviso a Reggio Calabria: il centro storico piomba nel buio | FOTO. Polistena, all’ospedale il Corso di Ecografia Clinica in PediatriaSi è svolto il 25 e 26 marzo presso la UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Polistena il Corso di Ecografia Clinica in Pediatria (suture/rachide/anche), un evento formativo di grande ril ... strettoweb.com Ecografia al letto del paziente: all’ASST Sette Laghi il primo corso internazionale WINFOCUSMedici e specializzandi a Varese per imparare l’uso della POCUS nelle emergenze. L’ospedale diventa sede formativa accreditata della società scientifica internazionale. varesenews.it