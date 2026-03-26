poggibonsi e la cultura astop ricorda rivo vanzi architetto e anche pittore

L’Associazione storica locale ha dedicato un ricordo a Rivo Vanzi, architetto e pittore nato a Poggibonsi nel 1936, recentemente scomparso a quasi novant’anni. Vanzi è stato riconosciuto come una figura di rilievo della cultura toscana del Novecento, con un ruolo significativo nel panorama artistico e architettonico della zona. La sua morte ha suscitato attenzione nel settore culturale locale.

"Un poggibonsese protagonista della cultura toscana del Novecento". Così l’Astop, Associazione storica locale, ricorda Rivo Vanzi, architetto e pittore nato a Poggibonsi nel 1936 e da poco scomparso alle soglie dei novanta anni. Anche se da decenni si era trasferito a Montevarchi – nel Comune del centro valdarnese, il rilevante ruolo di responsabile dell’Ufficio tecnico – Rivo Vanzi ha lasciato una traccia profonda nel tessuto sociale di Poggibonsi. Spiega infatti Marco Panti, di Astop: "Vanzi è stato un interprete sensibile della cultura e della tradizione artistica. Un uomo che ha saputo essere moderno senza tradire le proprie origini e restando saldamente ancorato alle radici e alla sua città natale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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