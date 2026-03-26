Più eventi in centro e in periferia | Allestiamo una città palcoscenico A San Giovanni sorpresa culinaria

In città si moltiplicano gli eventi, coinvolgendo sia il centro che le zone periferiche. La programmazione prevede spettacoli, iniziative culturali e momenti di intrattenimento, culminando con la tradizionale Fiera di San Giovanni. Dopo le festività natalizie e il periodo più tranquillo dell’inverno, la stagione primaverile segna il ritorno di numerose manifestazioni, tra cui una sorpresa culinaria in programma nella zona di San Giovanni.

Dopo quelli natalizi e il torpore invernale si apre la primavera degli eventi cittadini sino a quello apicale della Fiera di San Giovanni. Assessore al commercio Lorenzo Plumari, può anticipare qualche pezzo forte del calendario che è stato allestito? "La primavera apre un calendario ricco e variegato. Si parte questo week end con lo Streeat Food Truck Festival in piazza della Libertà, tra musica, cibo e artisti di strada, in binomio domenica con la Fiera di Primavera. Il 12 aprile, dopo il grande successo della prima edizione, tornerà la Fritz Collective Fest; a seguire, il 3 e il 10 maggio, il Chiosco Market Vintage con mercatini dell’artigianato e la Furlè-Cezanne con i pittori della provincia di Forlì-Cesena" Come nascono questi eventi? "In stretta collaborazione con le attività del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più eventi in centro e in periferia: "Allestiamo una città palcoscenico. A San Giovanni sorpresa culinaria" Articoli correlati milano eventi arriva in città una preziosa reliquia di san francesco! dieci giorni di celebrazioni al convento del centro missionario dei cappucciniPer celebrare l’avvenimento, si terrà in particolare una mostra fotografica tratta dal celeberrimo film “Fratello sole, sorella luna” girato nel 1971... Sicurezza: controlli rafforzati in città, dal centro alla periferiaServizi di controllo del territorio sensibilmente potenziati nei primi quindici giorni del mese di marzo da parte dell'Arma dei Carabinieri, per... Una selezione di notizie su San Giovanni Temi più discussi: Più eventi in centro e in periferia: Allestiamo una città palcoscenico. A San Giovanni sorpresa culinaria; Festa dei Falò, fuochi nei chiassi & sfizi antichi / Eventi; Eventi segnalati dai Comuni; San Giovanni in Marignano. Primavera in piazza il 29 marzo. Più eventi in centro e in periferia: Allestiamo una città palcoscenico. A San Giovanni sorpresa culinariaL’assessore al commercio Plumari anticipa il calendario sino all’estate. Puntiamo su iniziative in tutta la città. Nelll’area storica la novità sarà un mercato vintage. Confermati i cinque giorni per ... msn.com A San Giovanni in Marignano torna primavera in piazzaDomenica 29 marzo, a partire dalle 9 del mattino e fino alle 20, a San Giovanni in Marignano, torna Primavera in piazza. La festa che celebra l’arrivo della ... chiamamicitta.it Il Castello Utveggio e la suite dove ha dormito sua Santità Giovanni Paolo II. (nel nostro commento la storia del Castello e la descrizione della stanza di San Giovanni Paolo II) - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Sabato corteo piazza della Repubblica-San Giovanni, chiusure al traffico e divieti di sosta. Interessate 30 linee del trasporto pubblico x.com