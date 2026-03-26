Nella giornata di giovedì 26 marzo 2026, la regione ha visto una serie di interventi dei Vigili del Fuoco a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Pioggia, neve e vento forte hanno richiesto una quindicina di interventi da parte dei soccorritori fino al primo pomeriggio. Le operazioni sono state concentrate principalmente in zone soggette a rischio di allagamenti e cadute di alberi.

MARCHE – Risultano essere una quindicina gli interventi effettuati fino a oggi pomeriggio, giovedì 26 marzo 2026, dai Vigili del Fuoco per la perturbazione che sta interessando la nostra regione. Nell'entroterra pesarese sono giunte diverse richieste di aiuto per via delle automobili in difficoltà a causa della neve. Nel fermano invece le squadre dei Vigili del Fuoco hanno effettuato alcuni interventi per rami e alberi sulla sede stradale. Al momento non si segnalano criticità particolari. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tempesta con venti fino a 100kmh, anche Osimo corre ai ripari. Scatta l'ordinanza del sindaco In arrivo una tempesta con venti fino a 102kmh. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Pioggia, neve e vento forte costringono i Vigili del Fuoco a interventi continui

Articoli correlati

Leggi anche: Vento forte: tegole e insegne pericolanti, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Messina, maltempo e vento forte: alberi crollati, danni e scuole chiuse per sicurezza. Interventi dei vigili del fuoco.Messina è stata colpita da forti venti giovedì 12 febbraio 2026, causando danni in diverse zone della città.

Neve in provincia di Forlì-Cesena Vigili del Fuoco in azione

Contenuti e approfondimenti su Pioggia neve e vento forte costringono...

Temi più discussi: Pioggia e vento sferzano la costa, neve in montagna; Vento e pioggia mettono ko il Savonese. Neve nell’entroterra, paesaggi da fiaba; Pioggia, neve e vento spazzano via i divieti anti smog: disattivate le misure in 6 province; Allerta meteo, in arrivo la neve e forti raffiche di vento.

Maltempo sull'Italia: pioggia, vento e neve. Le previsioni VIDEO(Adnkronos) - Un'ondata di maltempo sta investendo in queste ore l'Italia. Pioggia, vento e neve. Allerta meteo gialla in nove regione secondo il bollettino della ... ilgazzettino.it

Maltempo, ondata di freddo sull’Italia: pioggia e neve anche a bassa quota, forte vento da Nord a SudColpo di coda dell’inverno oggi, 26 marzo, sull’Italia. Come era stato previsto dai meteorologi, ... msn.com

Vigili del Fuoco di Lecco impegnati su tutto il territorio della provincia con più di 40 richieste di soccorso. Il forte vento ha reso necessario interventi per taglio di piante, tetti scoperchiati, rimozione elementi pericolanti e imbarcazioni alla deriva. Le squadre del - facebook.com facebook

Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto x.com