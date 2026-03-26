Ping pong e solidarietà Il festival nel quartiere | Torneo di beneficenza in memoria di un amico

Un torneo di ping pong si tiene nel quartiere, con lo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico. L'evento, chiamato “Dade Dude Pong”, si svolge annualmente e si è consolidato come una manifestazione di solidarietà, dedicata alla memoria di un amico. La competizione coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge in un clima di collaborazione e volontariato.

Nato come un torneo di ping pong per fare del bene, ogni anno il “ Dade Dude Pong “ ritorna portando con sé qualcosa di più. La sesta edizione sarà un grande festival urbano: appuntamento venerdì 10 aprile al Parco di via Argelati 27, a due passi dai Navigli, dalle 9.30 alle 23, per il “DDP“. Un memoria nato in onore di Daniele Dalle Piane, tra le colonne dell’agenzia creativa milanese “Dude“, film editor, marito di Elena e padre di Andrea, scomparso il 29 febbraio del 2020 a causa di un tumore. "Amava ridere, i film sui supereroi, i videogame, ma soprattutto adorava giocare a ping pong. In onore di questo nostro amico e collega, Fondazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ping pong e solidarietà. Il festival nel quartiere: "Torneo di beneficenza in memoria di un amico" Articoli correlati Leggi anche: Blues e solidarietà, torna il concerto di beneficenza in memoria di Antonio D’Adamo As One: il ping-pong come ponte tra i popoliMentre nelle sale troviamo ancora Marty Supreme, il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet nei panni del campione del tennistavolo Marty Reisman... Aggiornamenti e notizie su Ping pong e solidarietà Il festival nel... Argomenti discussi: Ping pong e solidarietà. Il festival nel quartiere: Torneo di beneficenza in memoria di un amico. Ping pong e solidarietà. Il festival nel quartiere: Torneo di beneficenza in memoria di un amicoIl 10 aprile la sesta edizione di DDP al parco di via Segantini 27 In nome di Daniele Dalle Piane, scomparso nel 2020, sosteniamo Vidas. ilgiorno.it Il ping pong che fa bene (e fa anche ridere), un quartiere in campo per il Dani Dude Pong 2025Le racchette e i tavoli stanno per invadere di nuovo il parco. Un'invasione colorata e pacifica per tutta una giornata, che ha tutte le intenzioni di diventare un appuntamento fisso visto il successo ... milano.corriere.it