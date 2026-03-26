Pietro Delle Piane dopo la comparsata al GF Vip | Non cerco visibilità

Da movieplayer.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, l’attore ha dichiarato di non essere interessato alla visibilità, ma di voler semplicemente tutelare la sua immagine e ricordare la lunga relazione con un’ex concorrente del reality. La sua presenza nel programma aveva suscitato alcune polemiche, e lui ha voluto precisare i motivi della sua comparsa.

Dopo il confronto al Grande Fratello, l'attore chiarisce di non cercare visibilità, ma solo di difendere la propria immagine e ricordare la profondità della sua storia con Antonella Elia. Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 8 è andato in scena un confronto acceso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ex coppia storica che ha condiviso circa sei anni di relazione e un progetto di matrimonio poi naufragato. Il faccia a faccia, atteso dal pubblico, si è trasformato in uno scontro duro che ha sancito una rottura definitiva tra i due. Le accuse di Antonella Elia durante il confronto al Grande Fratello Vip 8 Nel corso dell'incontro, la showgirl ha parlato di fiction e di una presunta spettacolarizzazione della relazione da parte di Pietro Delle Piane, mettendo in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Pietro Delle Piane dopo la comparsata al GF Vip: "Non cerco visibilità"

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