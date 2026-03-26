Picchiato dal figlio a Pescara | il gioielliere Romolo Luciano morto per emorragia cerebrale

Un uomo di 86 anni, gioielliere di Pescara, è deceduto tre giorni dopo essere stato colpito dal figlio, in seguito a un'aggressione avvenuta l’8 marzo. La causa del decesso è stata riscontrata come un’emorragia cerebrale. L’uomo aveva subito lesioni durante l’attacco e si trovava in ospedale al momento del decesso. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Un’emorragia cerebrale è all’origine del decesso di Romolo Luciano, il gioielliere 86enne di Pescara morto tre giorni fa in ospedale dopo essere stato aggredito dal figlio lo scorso 8 marzo. E’ quanto emerso dall’esame autoptico eseguito questa mattina dal medico legale, Cristian D’Ovidio. L’autopsia, durata circa quattro ore e mezza, ha consentito di accertare con certezza le cause della morte e ha fornito elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute dell’uomo e sui farmaci assunti, per valutare se vi siano eventuali concause. Inoltre, sono stati eseguiti i prelievi di campioni per i successivi esami di laboratorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Picchiato dal figlio a Pescara: il gioielliere Romolo Luciano morto per emorragia cerebrale Articoli correlati Gioielliere morto dopo l’aggressione da parte del figlio, l’autopsia: "Fatale un'emorragia cerebrale"L'esame autoptico, eseguito dal medico legale Cristian D'Ovidio, ha consentito di accertare le cause del decesso e di fornire elementi utili a... Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l’86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agoniaÈ morto dopo giorni di agonia Romolo Luciano, 86 anni, picchiato dal figlio a Pescara lo scorso 8 marzo. Approfondimenti e contenuti su Romolo Luciano Temi più discussi: Picchiato brutalmente dal figlio a Porta Nuova, gioielliere di 86 anni muore dopo due settimane; Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l'86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agonia; Non ce l’ha fatta Romolo, l’86enne picchiato brutalmente dal figlio: è morto dopo due settimane; Pescara. Massacrato di botte dal figlio, gioielliere 86enne muore dopo due settimane di agonia. Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l’86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agoniaÈ morto dopo giorni di agonia Romolo Luciano, 86 anni, picchiato dal figlio a Pescara lo scorso 8 marzo. Ora l’accusa per il 59enne, arrestato per lesioni gravissime, potrebbe diventare omicidio prete ... fanpage.it Picchiato dal figlio a Pescara: il gioielliere Romolo Luciano morto per emorragia cerebraleUn’emorragia cerebrale è all’origine del decesso di Romolo Luciano , il gioielliere 86enne di Pescara morto tre giorni fa in ospedale dopo essere stato ... gazzettadelsud.it Romolo Luciano, il gioielliere ucciso di botte dal figlio: la follia esplosa dopo due anni di tensioni. Orrore a Pescara - facebook.com facebook Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l’86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agonia x.com