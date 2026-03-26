Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 26 marzo 2026

Stasera alle 21:15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli. La trasmissione di approfondimento prevede la presenza di diversi ospiti, i cui nomi saranno annunciati nel corso della puntata. La puntata del 26 marzo 2026 si concentra su temi di attualità e questioni di interesse pubblico.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 26 marzo 2026. Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la sconfitta di Meloni al referendum. Bartolozzi, Delmastro e Santanché cacciati dal governo. È già partita la corsa... 🔗 Leggi su Tpi.it

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