Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in piazza Municipio con l’accusa di aver rapinato una ragazza. Il giovane, con precedenti, è stato fermato nel pomeriggio di ieri. La polizia ha restituito il cellulare rapinato alla proprietaria.

Arrestato rapinatore minorenne con precedenti: cellulare restituito alla proprietaria. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina. In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, nei pressi di Piazza Municipio, sono stati avvicinati da una ragazza che, in forte stato di agitazione e con delle lesioni evidenti nel volto, ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita e rapinata del suo cellulare da un ragazzo. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato e bloccato il predetto trovandolo in possesso del cellulare appena sostratto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Piazza Municipio: rapina una ragazza. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

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