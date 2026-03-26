Piazza Garibaldi il nuovo grande albergo e i problemi rinviati

A piazza Garibaldi, la chiusura dell'edicola ha riacceso le discussioni legate al progetto di riqualificazione urbana dell’edificio ex Deutsche Bank. La trasformazione dell’immobile, approvata di recente, prevede la realizzazione di un grande albergo. La decisione di rinviare alcune questioni legate alla riqualificazione ha generato commenti tra i residenti e gli operatori commerciali del quartiere.

Rete per Lecco: "La rigenerazione urbana non può ignorare la riqualificazione della piazza. Seicento mila euro stanziati senza sapere come spenderli" La chiusura dell'edicola di piazza Garibaldi ripropone le riflessioni emerse in occasione della notizia dell'approvazione del progetto di "rigenerazione urbana" per la trasformazione dell'immobile ex Deutsche Bank. Le immagini dell'evoluzione nel tempo dell'edicola ci riportano alle origini e alle trasformazioni dell'attuale piazza Garibaldi. L'area, nata come piazza delle armi, assume l'attuale perimetro con l'evoluzione ottocentesca della città, divenendo la piazza della Fiera. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Piazza Garibaldi, "il nuovo grande albergo e i problemi rinviati" Articoli correlati Da Tirano all’arrivo in piazza Garibaldi. La grande festa con lo sport localeSondrio coinvolge le società sportive del territorio per seguire i tedofori che porteranno il sacro fuoco di Olimpia nel capoluogo di provincia... Leggi anche: Carnevale in piazza Garibaldi con "Bella Piazza": laboratori, spettacoli e una sfilata a premi Una selezione di notizie su Piazza Garibaldi Temi più discussi: Piazza Garibaldi, il nuovo grande albergo e i problemi rinviati; Fidenza aderisce a R1PUD1A. Sabato 28 marzo appuntamento in piazza Garibaldi; Arisa Live - Cervia Turismo; Garibaldi, il giardino rifiorisce. Nuova pavimentazione e giochi: E’ stato un intervento complesso. Piazza Garibaldi: da Bella Piazza un modello di rigenerazione inclusiva da esportareNon solo riqualificazione fisica ma presenza quotidiana, relazioni, servizi e cura condivisa degli spazi. È questa la traiettoria indicata dal seminario Fare ... napolivillage.com Il nuovo volto di piazza GaribaldiDopo la pedonalizzazione, per piazza Garibaldi, a Udine, arriva un nuovo progetto di rigenerazione urbana. Il futuro volto della piazza è stato svelato in un incontro con i cittadini. L'intervento, ... rainews.it Una pedana di ginnastica artistica improvvisata anima piazza Garibaldi - facebook.com facebook Sabato e domenica #iovotosìTOUR Ci vediamo #tralagente! SABATO 14/3 ore 9:00 MONGUZZO piazzale Don Colombo - area mercato ore 10:00 COMO piazza Boldoni ore 11:30 DOMASO ore 13:30 CENTRO VALLE INTELVI piazza Nuova ore 15: x.com