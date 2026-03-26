Nel fine settimana, a Roma, si sono svolte due manifestazioni organizzate da anarchici e movimenti radicali. Le autorità hanno segnalato che alcuni manifestanti hanno sfidato le norme del diritto, con proteste che si sono estese su più giorni. La polizia ha monitorato attentamente gli eventi, che si sono svolti senza episodi di particolare violenza.

Un fine settimana da brividi. Sabato e domenica anarchici e movimenti radicali si radunano a Roma per due manifestazioni. Al Viminale è allerta massima per il raduno della rete anarchica domenica 29 al Parco degli Acquedotti di Roma dove due attivisti, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, sono morti una settimana fa mentre testavano una bomba. A confermare i timori per un'escalation di tensione e violenze è stato ieri in Aula alla Camera dei deputati il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Question Time. Se per la sinistra è folclore, Piantedosi è netto: "Non siamo di fronte a episodi isolati, ma a una sfida allo stato di diritto e alle istituzioni democratiche di questo Paese, come lo stesso interrogante evidenzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piantedosi avverte: "Anarchici sfidano lo stato di diritto"

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