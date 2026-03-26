In Venezuela, la compagnia petrolifera statale ha annunciato l'apertura alle proprietà private e l'aumento della produzione di barili. Questa decisione segna un cambiamento significativo nelle politiche del settore energetico del paese, che in passato ha mantenuto il controllo esclusivo sulle risorse. La novità interessa direttamente le dinamiche di mercato e il settore estrattivo locale.

A Hugo Chàvez sarebbe venuto un colpo. Vedere la compagnia petrolifera del Venezuela, Pdsva, aprire le braccia a investitori privati, un quarto di secolo dopo l’avvio del controverso processo di statalizzazione promosso proprio dall’ex lider maximo venezuelano, con la messa alla porta delle big oil internazionali. Eppure sta succedendo, per la felicità degli Stati Uniti che, da quando hanno rimosso il delfino di Chavez, Nicolas Maduro, ai primi di gennaio, hanno intavolato trattative e negoziati con le grandi compagnie americane e non (c’è anche Eni, che ha ottenuto da Washington una importante licenza per operare nel Paese, insieme a Bp, Chevron, Repsol e Shell), per rilanciare una delle industrie petrolifere più redditizie al mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Petrolio ai privati e più barili. In Venezuela finisce un’era

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