Petroliera turca attaccata da un sottomarino nel Mar Nero | trasportava greggio russo Ma aveva legami con l’Iran

Nella notte, una petroliera turca battente bandiera della Sierra Leone è stata attaccata nel Mar Nero, a circa 14 miglia dallo stretto del Bosforo vicino a Istanbul. La nave trasportava greggio proveniente dalla Russia e aveva collegamenti con l’Iran. L’attacco è avvenuto nel contesto di tensioni nella regione e coinvolge un sottomarino.

La Altura, una petroliera turca battente bandiera della Sierra Leone, è stata attaccata nella notte nel Mar Nero a 14 miglia dallo stretto del Bosforo, nei pressi di Istanbul. L’attacco, secondo quanto riferito dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture turco Abdulkadir Uraloglu, raggiunto da Hurryet, non è stato attribuito a droni ma a un “veicolo sottomarino senza equipaggio”. La nave ha legami commerciali con la Russia e apparteneva fino al 2025 alla flotta del figlio di Ali Shamkani, consigliere della guida suprema dell’ Iran e membro politico incaricato dei negoziati con gli Stati Uniti, poi ucciso lo scorso 28 febbraio nei raid congiunti di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Petroliera turca attaccata da un sottomarino nel Mar Nero: trasportava greggio russo. Ma aveva legami con l’Iran Articoli correlati Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero: cosa sappiamoUna petroliera battente bandiera turca, che «aveva caricato petrolio greggio dalla Russia», è stata attaccata nel Mar Nero, probabilmente da «un... L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero. Ucciso un altro capo dei Pasdaran – La direttaNel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Approfondimenti e contenuti su Mar Nero Discussioni sull' argomento Turchia, la denuncia di Ankara: Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero; NEWS - Petroliera turca attaccata nel Mar Nero, la denuncia di Ankara. Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero: cosa sappiamoUna petroliera battente bandiera turca, che «aveva caricato petrolio greggio dalla Russia», è stata attaccata nel Mar Nero, probabilmente da «un veicolo di superficie senza equipaggio a livello dell’a ... msn.com Turchia, la denuncia di Ankara: Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) - Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uralo?lu, il quale - int ... msn.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA x.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA - facebook.com facebook