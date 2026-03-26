Il partito politico ha criticato la Regione per la gestione dell’emergenza peste suina, evidenziando che in Lombardia e Piemonte le restrizioni si stanno alleggerendo grazie a un approccio deciso che prevede abbattimenti e controlli sulla fauna. Invece, nella provincia di Piacenza e in Emilia-Romagna, si registra ancora un aumento delle restrizioni e delle misure di contenimento.

Tagliaferri e Maloberti: «Dove si è intervenuti con abbattimenti massicci le restrizioni calano. Qui aumentano e gli allevatori pagano il prezzo» «Mentre in Lombardia e Piemonte, grazie a una linea chiara e adottata fin dall’inizio basata su abbattimenti massicci e controllo rigoroso della fauna selvatica, le restrizioni stanno progressivamente diminuendo, in Emilia-Romagna – e in particolare nella provincia di Piacenza – si registra una dinamica opposta». A sottolinearlo sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri e il consigliere comunale di Rivergaro Giampaolo Maloberti. «Da oltre sei mesi - spiegano - ogni revisione delle zone in Lombardia e Piemonte porta a una riduzione delle aree vincolate e a un ritorno graduale alla normalità per gli allevatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Peste suina, Fdi striglia la Regione: «Serve un cambio di passo»

Articoli correlati

Peste suina, tutto quello che ha fatto la Regione per contrastarlaCon gli appuntamenti di Piacenza e Parma, si è concluso il tour sul territorio emiliano-romagnolo dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio...

Eav, dalla Regione rilanciano: «Serve un cambio di passo»«Non c'è dubbio che il punto specifico e principale è che ci vuole un cambio di passo», incalza il governatore Roberto Fico.

Altri aggiornamenti su Peste suina

Peste suina, FdI punta l’indice contro l’Atc 4La diffusione della peste suina africana, dopo i riscontri positivi su due carcasse di cinghiali a Villa Minozzo, crea un clima di preoccupazione che va ben oltre il mondo venatorio. Si tratta infatti ... ilrestodelcarlino.it

Il focolaio di peste suina africana che fa tremare la Spagna. Virus uscito da un laboratorio, simile al ceppo Georgia 2007Barcellona, 7 dicembre 2025 – In Catalogna si riaccende la paura per la Peste suina africana (Asf) e, questa volta, non è solo la propagazione spontanea del virus a preoccupare autorità e allevatori. quotidiano.net