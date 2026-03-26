Nelle ultime ore, i militari della Guardia Costiera di Manfredonia hanno condotto due ispezioni in ristoranti locali, sequestrando complessivamente circa 700 kg di prodotti ittici non tracciati. Le operazioni sono state coordinate dal 6° centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, con l’obiettivo di verificare la conformità delle bontà marine in vendita.

Due i blitz effettuati a Manfredonia, sanzioni per complessivi 4500 euro. Nell'altro ristorante non era indicata la provenienza In particolare, i prodotti ittici rinvenuti risultavano sprovvisti di idonei documenti che permettessero la ricostruzione dell’intera filiera ittica. Nel corso dell’ispezione i militari rinvenivano altresì un locale privo di autorizzazione sanitaria all’interno del quale erano presenti sei frigoriferi contenenti circa 700 kg di prodotti alimentari. Il personale del Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria dell’Asl di Manfredonia, unitamente ai militari della Guardia Costiera, hanno disposto la chiusura del magazzino e il sequestro dei prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Pesce non tracciato, scatta l'ispezione in due ristoranti di Manfredonia: sequestrati 700 kg di alimenti

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