Pesca in appennino al via la nuova stagione Ecco tutte le norme

La stagione della pesca sportiva nei corsi d'acqua di montagna inizia domenica 29 marzo e si conclude in ottobre, mentre nelle zone di pianura e collina è possibile pescare tutto l'anno seguendo le normative vigenti. Nel modenese, l’attività coinvolge più di settemila persone. Le nuove norme regolamentano le modalità di pesca e i periodi consentiti, distinguendo tra le aree di montagna e quelle di pianura.

In particolare si ricorda che che la licenza di pesca è stata sostituita dal versamento della tassa regionale e che la quota non è richiesta ai minori di 12 anni, se accompagnati da un adulto munito di regolare titolo, ai cittadini che abbiano compiuto il 65esimo anno di età, ai soggetti portatori di disabilità ai sensi della Legge n. 1041992 e agli stranieri che partecipano a competizioni sportive.Resta invece obbligatorio il possesso del tesserino per l'annotazione del pescato, con limite massimo di cinque capi giornalieri. Inoltre è vietata la pesca a meno di 40 metri da passaggi per la risalita dei pesci, griglie, opere idrauliche,... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Pesca in appennino, al via la nuova stagione. Ecco tutte le norme Articoli correlati Formazione, via alla nuova stagione. Dalla cucina al benessere, allo sport. Tornano i corsi per tutte le passioniNuova stagione al via per Varese Corsi, con un ricco programma che conta in totale 510 proposte diverse: un’offerta trasversale pensata per... Vanina 2: tutte le anticipazioni della nuova stagioneTorna su Canale 5 a partire dal 4 marzo, e per i successivi tre mercoledì sera, la serie ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’. Aggiornamenti e notizie su Pesca in appennino al via la nuova... Argomenti discussi: Pesca nella valle più bella del mondo. Riapre la riserva di Gorreto dedicata a Hemingway; Pesca e acquacoltura, assessore Piana: Regione Liguria lancia due nuovi bandi FEAMPA da 500 mila euro.