Perugia in lutto | morto l' architetto Luciano Zeetti ideatore del Museo del giocattolo

Perugia piange la scomparsa dell’architetto Luciano Zeetti, noto per aver ideato il Museo del giocattolo. Oltre alla sua attività nel settore museale, Zeetti era un appassionato di teatro e cinema e si dedicava alla tutela della città. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo culturale e artistico locale.

Le esequie domani nel tempio crematorio della città. Il ricordo degli amici È morto l’architetto Luciano Zeetti, creatore del Museo del giocattolo, esperto di teatro, cinema e appassionato difensore della città. La camera ardente sarà aperta oggi alle 16 alle 19, presso la casa funeraria Passeri via Doninzetti a San Sisto. Il commiato domani venerdì ore16 al tempio crematorio di Perugia. “Questa notte ci ha lasciato un amico raro, uno spirito libero dal multiforme ingegno. Architetto con una infinita vena creativa – scrive Primo Tenca sul suo profilo social - Dalla sua creatura più amata: il museo del giocattolo, agli allestimenti di mostre, una più bella dell’altra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia in lutto: morto l'architetto Luciano Zeetti, ideatore del Museo del giocattolo Articoli correlati Perugia piange l'architetto Luciano Zeetti, animatore culturale della città e fondatore del Museo del giocattoloÈ morto l’architetto Luciano Zeetti, creatore del Museo del giocattolo, esperto di teatro, cinema e appassionato difensore della città. Leggi anche: Perugia perde Luciano Zeetti: addio al signore dei giocattoli. Il ricordo