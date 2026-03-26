Persona travolta dal treno in stazione | circolazione in tilt

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, una persona è stata investita da un treno presso la stazione di piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni. L’incidente ha causato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per alcune ore.

Sul posto l'Autorità Giudiziaria. Pesanti le ripercussioni sulle linee suburbane e regionali in transito verso Monza la Brianza Tragedia nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Sesto San Giovanni dove una persona è stata investita da un treno a Sesto San Giovanni, all'altezza della stazione di piazza Primo Maggio. L'episodio si è verificato alle 15.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due squadre su automedica e ambulanze. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale di Rete ferroviarie italiane (Rfi). Al momento le informazioni sull'identità e sulle condizioni della persona investita rimangono frammentarie: non è ancora noto se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Persona travolta dal treno in stazione: circolazione in tilt Articoli correlati Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di... Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri: traffico ferroviario in tiltUn grave incidente ferroviario si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, presso la stazione di Marina di Cerveteri, sul... Donna investita da treno nei pressi della stazione di Praia a Mare, traffico ferroviario bloccato. Una raccolta di contenuti su Persona travolta Temi più discussi: Travolto da un treno a Rogoredo, morto un uomo: ritardi e circolazione in tilt; Un uomo di 49 anni travolto e ucciso dal treno: traffico ferroviario in tilt; Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morto un uomo investito da un treno; Due incidenti in poche ore: bambino investito su monopattino a Torino, morta una persona travolta da un treno ad Alpignano. Persona travolta dal treno in stazione: circolazione in tiltSul posto l'Autorità Giudiziaria. Pesanti le ripercussioni sulle linee suburbane e regionali in transito verso Monza la Brianza ... monzatoday.it TRAGEDIA SULLA FERROVIA TORINO-BARDONECCHIA: UOMO MUORE INVESTITO DAL TRENOALPIGNANO - Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. Ad Alpignano un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Torino Porta Nuova e diretto a Susa. La circo ... valsusaoggi.it Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Una persona muore travolta da un treno - facebook.com facebook Torino, persona travolta da un treno ad Alpignano sulla linea Torino-Modane: circolazione sospesa x.com