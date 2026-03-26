Persona travolta dal treno in stazione | circolazione in tilt

Da monzatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, una persona è stata investita da un treno presso la stazione di piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni. L’incidente ha causato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per alcune ore.

Sul posto l'Autorità Giudiziaria. Pesanti le ripercussioni sulle linee suburbane e regionali in transito verso Monza la Brianza Tragedia nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a Sesto San Giovanni dove una persona è stata investita da un treno a Sesto San Giovanni, all'altezza della stazione di piazza Primo Maggio. L'episodio si è verificato alle 15.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due squadre su automedica e ambulanze. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale di Rete ferroviarie italiane (Rfi). Al momento le informazioni sull'identità e sulle condizioni della persona investita rimangono frammentarie: non è ancora noto se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

persona travolta dal treno in stazione circolazione in tilt
© Monzatoday.it - Persona travolta dal treno in stazione: circolazione in tilt

Articoli correlati

Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di...

Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri: traffico ferroviario in tiltUn grave incidente ferroviario si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, presso la stazione di Marina di Cerveteri, sul...

Donna investita da treno nei pressi della stazione di Praia a Mare, traffico ferroviario bloccato.

Video Donna investita da treno nei pressi della stazione di Praia a Mare, traffico ferroviario bloccato.

Una raccolta di contenuti su Persona travolta

Temi più discussi: Travolto da un treno a Rogoredo, morto un uomo: ritardi e circolazione in tilt; Un uomo di 49 anni travolto e ucciso dal treno: traffico ferroviario in tilt; Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morto un uomo investito da un treno; Due incidenti in poche ore: bambino investito su monopattino a Torino, morta una persona travolta da un treno ad Alpignano.

persona travolta dal trenoPersona travolta dal treno in stazione: circolazione in tiltSul posto l'Autorità Giudiziaria. Pesanti le ripercussioni sulle linee suburbane e regionali in transito verso Monza la Brianza ... monzatoday.it

persona travolta dal trenoTRAGEDIA SULLA FERROVIA TORINO-BARDONECCHIA: UOMO MUORE INVESTITO DAL TRENOALPIGNANO - Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. Ad Alpignano un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Torino Porta Nuova e diretto a Susa. La circo ... valsusaoggi.it

Digita per trovare news e video correlati.