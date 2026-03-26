La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni presso il Ministero della Difesa, Rete ferroviaria italiana e Terna, nell’ambito di un’indagine per corruzione e riciclaggio. Le operazioni sono state avviate questa mattina e coinvolgono diverse sedi. Secondo fonti ufficiali, le attività sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone o sui soggetti coinvolti.

La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni presso il Ministero della Difesa, Rfi, Terna e il Polo Strategico Nazionale nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma, sviluppo dell’indagine su Sogei, per presunti reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, delegato dalla Procura, sta eseguendo perquisizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche collegate, indagate a vario titolo. 26 persone coinvolte tra cui generali e dirigenti pubblici. Complessivamente risultano coinvolte 26 persone, tra cui generali della Difesa, dirigenti di società pubbliche e imprenditori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perquisizioni della Gdf alla Difesa, Terna e Rfi: si indaga per corruzione e riciclaggio

Articoli correlati

Corruzione, in corso perquisizioni alla Difesa, Terna e RfiSono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell’ambito di una indagine della...

Corruzione, perquisizioni al ministero della Difesa, Terna e RfiPerquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma...

Contenuti e approfondimenti su Perquisizioni della Gdf

Temi più discussi: Calcio, perquisizioni GdF nella sede della Ternana: faro sull'assetto finanziario; Appalti pubblici: sotto inchiesta 11 comuni nel Foggiano: perquisizioni e 700mila euro in contanti sequestrati dalla Guardia di Finanza; GdF, perquisizioni nei confronti del Brescia Calcio e 24 indagati per riciclaggio e reati tributari; Sulmona:Gdf, la droga che si svapa. Sequestrati dispositivi elettronici contenenti sostanza stupefacente.

Perquisizioni della Gdf alla Difesa, Terna e Rfi: si indaga per corruzione e riciclaggioLa Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni presso il Ministero della Difesa, Rfi, Terna e il Polo Strategico Nazionale nell’ambito di un’inchiesta ... lapresse.it

Corruzione, in corso perquisizioni alla Difesa, Terna e RfiSi ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite ... msn.com

Perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano Corruzion e riciclaggioi reati di corruzione, riciclaggio e autorici - facebook.com facebook

Secondo quanto riportano ANSA e Domani, sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al Ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei. x.com