Le recenti dimissioni di tre membri del governo, richieste dalla premier, hanno suscitato reazioni di fastidio e sorpresa tra gli osservatori. Questi cambiamenti avvengono in un breve arco di tempo e sembrano configurarsi come una strategia politica più che come una risposta a reali necessità. La sequenza e il tempismo delle azioni evidenziano una gestione che, secondo alcuni analisti, appare più incentrata sulla scena pubblica che su questioni sostanziali.

di Serena Poli Il primo pensiero, guardando le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè pretese da Giorgia Meloni, non è di sollievo, ma di irritazione per l’ennesima recita. Perché il tempismo di queste tre purghe di governo racconta una storia che nulla ha a che fare con la morale e che smentisce nei fatti la narrazione della premier ‘non ricattabile’. Per anni ci hanno spiegato che la coerenza e il garantismo erano i pilastri di questo governo, una scusa buona per tenere in sella personaggi che in qualunque altro Paese civile sarebbero stati accompagnati alla porta dopo cinque minuti. Si sono tenuti Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia con una condanna in primo grado per rivelazione di segreto d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il tempismo delle tre purghe di governo racconta una storia di ipocrisia e malafede

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