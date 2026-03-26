Perché i giornalisti italiani sono in sciopero

Da internazionale.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia in modo diffuso, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari. Secondo i dati disponibili, circa il 60% dei professionisti lavora come dipendente, mentre il restante è freelance con contratti meno protetti. Le motivazioni dello sciopero riguardano in particolare le retribuzioni troppo basse e le incertezze legate ai contratti, che portano a una situazione di precarietà per molti.

Il 27 marzo le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano per la seconda volta in pochi mesi per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale e le condizioni di lavoro sempre più sfavorevoli, tra le peggiori in Europa. Un’altra giornata di sciopero è prevista il 16 aprile. L’Italia è al 49° posto nella classifica della libertà di stampa nel mondo ed è il paese con il più alto numero di querele contro i giornalisti in Europa (un quarto del totale). In Italia i giornalisti assunti sono circa 17mila, secondo un rapporto dell’Inps. Di questi più di 13mila sono professionisti, mentre quasi tremila sono pubblicisti (i primi... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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