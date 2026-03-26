Il 28 marzo 2026, il Teatro Café Müller di Torino ospita lo spettacolo intitolato “Per un pelo – Il trionfo dell’errore”, prodotto dalla compagnia Cia Chalibares. L’evento vede la presenza di un gruppo di clown musicali che portano in scena una rappresentazione caratterizzata da humour e improvvisazione. La serata si inserisce nel cartellone di appuntamenti teatrali della stagione.

Il 28 marzo 2026 il Teatro Café Müller di Torino ospita lo spettacolo “Per un pelo – Il trionfo dell’errore” a cura della compagnia Cia Chalibares. In scena, due clown-musicisti e due artisti circensi danno vita a un universo poetico e surreale in cui giocoleria, manipolazione di oggetti, mano a mano e clown si intrecciano con musica dal vivo, creando una narrazione che coinvolge spettatori di tutte le età. La performance affronta temi universali come l’accettazione di sé e degli altri, il valore del fallimento e la possibilità di riscatto attraverso l’arte, mescolando comicità, poesia e virtuosismi sonori in 45 minuti di spettacolo. La... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Per un pelo – Il trionfo dell’errore: i clown musicali Chalibares al Teatro Café Müller di Torino

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