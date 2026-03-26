Per decifrare lo scontro politico tra Meloni e Santanchè va rivisto Eva contro Eva

Da linkiesta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito politico tra i rappresentanti dei partiti di governo e di opposizione, si riporta un episodio tratto dal film

Uno dei più bei film del Novecento arriva esattamente a metà di quel secolo, e nonostante parli d’un ambiente che allora sarà stato pure vivace ma adesso appare residuale – la rivalità tra la gente di teatro – è così perfetto che è impossibile annoiarsi guardandolo. Dal titolo, è la storia di Eva, e infatti da Eva comincia, da un premio a Eva, ovvero Eve Harrington, che solo otto mesi prima era una ragazza timida che aspettava sotto la pioggia per veder entrare e uscire Margo Channing dal teatro. «Margo è una vera star: non sarà mai nient’altro o niente di meno», apprendiamo dal critico che narra i primi sette minuti, quelli in cui stanno premiando questa ragazza di cui ancora non sappiamo niente, e che ci dice che ci parlerà dopo di Eva, ci dirà «tutto quel che c’è da dire di Eva», che poi è il titolo del film: “All About Eve”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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