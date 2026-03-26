Pensioni quasi la metà degli italiani prende mano di 750 euro | i dati Inps

Secondo i dati dell’Inps, nel 2026 circa il 50% delle pensioni in Italia si aggira intorno ai 750 euro mensili. Nonostante l’aumento delle pensioni e della spesa pubblica, molte pensioni rimangono sotto questa soglia. La cifra rappresenta ancora la maggior parte dei trattamenti pensionistici erogati nel paese.

Nel 2026 crescono le pensioni in Italia e aumenta la spesa pubblica, ma quasi un trattamento pensionistico su due resta sotto i 750 euro al mese. Secondo i dati aggiornati dell’Inps, al 1° gennaio 2026 risultano 21.257.999 pensioni attive, in lieve aumento ( +0,6% ) rispetto al 2025. Spesa pensionistica in aumento. Nel 2025 la spesa complessiva per pensioni ha raggiunto 353,5 miliardi di euro, secondo questo andamento: +2,3% per le prestazioni previdenziali;. +5,6% per quelle assistenziali.. La parte più consistente resta quella previdenziale con 325 miliardi, mentre 28,5 miliardi sono destinati alle misure assistenziali. La componente assistenziale cresce più rapidamente, indicando un aumento delle situazioni di fragilità economica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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