Pendolari scatta il bonus treni per febbraio ma i ritardi continuano

I pendolari riceveranno dei rimborsi per il mese di febbraio, ma i ritardi nei treni persistono. La zona interessata è Arezzo, e la notizia dei rimborsi riguarda le tratte locali. Non sono stati segnalati miglioramenti nelle corse, nonostante gli indennizzi. La situazione si concentra sulla continuità delle soppressioni e dei ritardi nel servizio ferroviario della regione.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Riceveranno dei piccoli rimborsi, questa è la buona notizia. La cattiva è che i ritardi continuano. Non c’è pace per i pendolari della tratta aretina che continuano a lamentare costanti disservizi sulla linea Arezzo Firenze. Ed è magra la consolazione per i bonus treni appena ottenuti per il mese di febbraio, chi viaggia ogni giorno per studio o lavoro verso il capoluogo di regione infatti, ai rimborsi preferirebbe i treni puntuali. Intanto la conferma del bonus dimostra la situazione disastrosa sul fronte ritardi per i pendolari del Valdarno e di Arezzo, con l'indice di affidabilità al 97,43%. Il Comitato sollecita di nuovo la Regione per la modifica del meccanismo della puntualità dei treni e degli indennizzi ai pendolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pendolari, scatta il bonus treni per febbraio ma i ritardi continuano Articoli correlati Scatta il bonus treni per febbraio: sono un disastro i ritardi per i pendolari del Valdarno, con l'indice di affidabilità al 97,43%Arezzo, 25 marzo 2026 – Scatta il bonus treni per febbraio: sono un disastro i ritardi per i pendolari del Valdarno, con l'indice di affidabilità al... Treni, ritardi record. Scatta il bonus, protestano i pendolari del ValdarnoIl portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima: “Se scatta il bonus rimborsi è la conferma ufficiale che febbraio è stato un vero... Contenuti utili per approfondire Pendolari scatta il bonus treni per... Temi più discussi: Pendolari, scatta il bonus di febbraio. Ma non si fermano i ritardi dei treni; Treni, ritardi record. Scatta il bonus, protestano i pendolari del Valdarno; Treni, per febbraio scatta il bonus rimborsi per i pendolari. Da Re: La Regione modifichi il meccanismo della puntualità e degli indennizzi; Pendolari del Valdarno, scatta il bonus rimborsi ma è polemica: ritardi disastrosi. Pendolari, scatta il bonus treni per febbraio ma i ritardi continuanoArezzo, 26 marzo 2026 – Riceveranno dei piccoli rimborsi, questa è la buona notizia. La cattiva è che i ritardi continuano. Non c’è pace per i pendolari della tratta aretina che continuano a lamentare ... lanazione.it Pendolari, scatta il bonus di febbraio. Ma non si fermano i ritardi dei treniIl Comitato si appella alla Regione: I rimborsi sono solo un contentino. Preferiamo la puntualità. E la settimana è partita con tempistiche di viaggio raddoppiate per l’Intercity della mattina. lanazione.it Treni, nuovi disagi per i pendolari della Valle dell’Irno "Ritardi e disservizi sulla tratta ferroviaria Mercato San Severino - Salerno" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #mercatoSanSeverino #pendolari #treni #viaggiatori #Cronaca #nuovi #disagi - facebook.com facebook Corda Molle, la proposta di Azione: «Raccordo gratuito per i pendolari» x.com