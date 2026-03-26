Pedullà vota Zhegrova | Dategli un’altra opportunità! Talento enorme è stato condizionato dall’infortunio

Un commento recente sottolinea le potenzialità di Zhegrova, definendolo un talento enorme e chiedendo di dargli un’altra occasione. La valutazione arriva in seguito alle difficoltà incontrate dall’attaccante, che sono state attribuite a un infortunio subito in passato. La discussione si concentra sul suo possibile rilancio e sulla possibilità di rivestire un ruolo importante in squadra.

Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe andare per questa cifra» Zirkzee, si complica la pista Juve? Questa squadra di Serie A fa sul serio per l’attaccante olandese. Le ultimissime sulla possibile trattativa Rudiger Juve, i bianconeri accelerano per il centrale tedesco: presentata la prima offerta al giocatore. I dettagli Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese. per tornare a Torino Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedullà vota Zhegrova: «Dategli un’altra opportunità! Talento enorme, è stato condizionato dall’infortunio» Articoli correlati Dl sicurezza, Meloni: "Non misure spot, lo Stato non gira la testa dall’altra parte""Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, riferendosi... Perché Casapound non viene sgomberata? Per vent’anni lo Stato si è voltato dall’altra partedi Raffaele Galardi* Da oltre vent’anni la sede di CasaPound in via Napoleone III, a Roma, resta al suo posto, è un’occupazione abusiva nota,...