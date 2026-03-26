Nella terza puntata di Pechino Express, i concorrenti affrontano la tappa con zaini in spalla e un euro al giorno a disposizione. La gara si fa più intensa e si nota un aumento nella competitività tra i partecipanti, che devono dimostrare sangue freddo e determinazione per superare le sfide. La trasmissione si avvicina a un momento decisivo del suo percorso.

Zaini in spalla, un euro al giorno e una buona dose di sangue freddo: Pechino Express entra sempre più nel vivo e, con la terza puntata, inizia a mostrare il suo lato più competitivo. Dopo un avvio ancora “soft” fatto di entusiasmo e spirito di adattamento, il viaggio si trasforma infatti in una vera e propria prova di resistenza, dove ogni scelta può fare la differenza. Le coppie rimaste in gara iniziano a scoprirsi davvero: emergono caratteri, si incrinano equilibri e le prime tensioni fanno capolino tra una tappa e l’altra. La puntata di stasera, giovedì 26 marzo, segna un passaggio chiave di questa edizione: la prima Prova Immunità. Le anticipazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, anticipazioni del 26 marzo: cosa succede nella terza puntata

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