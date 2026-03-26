Una nuova contestazione si è scatenata all’interno del Partito Democratico, rivolta contro le primarie e la leadership di una certa figura in carica. I dissidenti hanno definito le prossime scelte una situazione “autodistruttiva”, in un momento in cui la sinistra affronta il secondo appuntamento elettorale dopo il referendum. La discussione riguarda le modalità di selezione dei candidati e le strategie da adottare per le prossime elezioni.

Dopo il capitolo referendum, per la sinistra si apre quello più complicato delle primarie di coalizione. Se la disponibilità della segretaria del Pd Elly Schlein a questo step era piuttosto scontata e prevedibile, inaspettata invece è stata quella annunciata dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Intanto, si sono dichiarati pronti alla corsa anche l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini e il Progetto civico Italia dell’assessore romano Alessandro Onorato, che sarebbe sostenuto da Goffredo Bettini. A chiamarsi fuori, invece, sono stati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la sindaca di Genova Silvia Salis, che d'altronde ha sempre considerato quello delle primarie uno strumento "divisivo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, rivolta contro primarie e Schlein: "Un bagno di sangue autodistruttivo"

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