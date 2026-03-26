Pazzini critico con l’Italia | Dal 2008 abbiamo provato a scopiazzare la Spagna e ci siamo snaturati mancano calciatori alla Cassano! Su Pio Esposito…

L'ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan, ha espresso critiche sull’Italia calcistica, affermando che dal 2008 si è cercato di imitare la Spagna, portando a un cambiamento che ha indebolito il movimento. Ha evidenziato la mancanza di giocatori di livello come Cassano e ha commentato anche sulla situazione di Pio Esposito. Le sue parole sono state riportate in vista di un evento o intervista recente.

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