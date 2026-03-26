Paziente dà un morso a un infermiere

Un episodio si è verificato in un ospedale di Empoli, dove un infermiere è stato morso da una paziente che si trovava in uno stato di alterazione. L’episodio è avvenuto il 26 marzo 2026 e si aggiunge a una serie di episodi di aggressione che coinvolgono personale sanitario. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine e dai servizi di sicurezza dell’ospedale.

Empoli, 26 marzo 2026 – Un’altra aggressione in ospedale ai danni di un infermiere che si è visto rifilare un morso da una paziente fuori controllo. È successo mercoledì mattina all’interno del pronto soccorso del San Giuseppe dove la donna, ricoverata dalla sera precedente, ha dato in escandescenze iniziando a inveire contro il personale in servizio e a colpirlo fisicamente. A quanto appreso la donna, sulla quarantina e con problemi di tossicodipendenza, era arrivata martedì sera in reparto già in evidente stato di agitazione. Ricoverata e sottoposta alle cure del caso aveva trascorso la notte in tranquillità. Al risveglio, però, la paziente si è dimostrata particolarmente alterata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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