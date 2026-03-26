Un giovane è stato minacciato durante la notte a Barga, vicino Lucca, da un uomo di 27 anni che brandiva una bottiglia rotta. Nella stessa zona, un cameriere tunisino è stato aggredito e derubato. I Carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina in relazione a entrambi gli episodi.

Un arresto, questo il bilancio di un episodio di rapina avvenuto nel centro di Barga (Lucca), dove un cittadino tunisino è stato aggredito da un uomo armato di bottiglia rotta. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’individuazione e alla cattura del presunto responsabile, un marocchino di 27 anni con precedenti. Aggressione a Barga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore di Barga (Lucca). Un cittadino tunisino, incensurato e impiegato come cameriere nella zona, era appena uscito da un ufficio e si era diretto verso la propria auto. Proprio mentre stava salendo a bordo è stato avvicinato da un uomo che impugnava minacciosamente il collo di una bottiglia rotta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un giovane a Barga vicino Lucca, minacciato di notte da un 27enne armato di bottiglia rotta

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