Una serata nel centro di Brescia si è conclusa con un'aggressione di gruppo tra la zona della Pallata e corso Garibaldi. Testimoni riferiscono di calci alla testa, bastonate e scariche di taser contro un singolo individuo. La rissa ha coinvolto più persone e si è svolta in una delle aree più frequentate della città, creando sconcerto tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di sicurezza.

Brescia, 26 marzo 2026 – Una lite degenerata in aggressione nella serata di mercoledì ha scosso la serata del centro cittadino di Brescia: tra la zona della Pallata e corso Garibaldi, una delle zone storiche più frequentate della Leonessa d’Italia. Secondo la prima ricostruzione, il confronto è iniziato all’interno di un bar e si è poi spostato all’esterno, dove è scoppiata una rissa. AndreaCanali L’aggressione . La vittima, un uomo, sarebbe stata presa di mira da un gruppo: sarebbe stata colpita con calci, anche alla testa e raggiunta da scariche di taser. Testimoni riferiscono che durante l’aggressione sono stati impiegati anche una panchina divelta e dei bastoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura a Brescia, preso di mira dal branco: calci alla testa, bastonate e scariche di taser

Articoli correlati

Studente preso di mira dal professore perché cattolicoChe cosa sarebbe accaduto se al posto di uno studente cattolico vi fosse stato un ragazzo di fede musulmana? di Giovanni M.

Leggi anche: Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco

Aggiornamenti e notizie su Paura a Brescia preso di mira dal...

Discussioni sull' argomento Scomparsa nel nulla dopo una telefonata: ore di paura per Erika, poi il lieto fine; Paura sulla provinciale, perde il controllo dell'auto che si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi, una persona in ospedale; Fumo e scintille dalla canna fumaria: paura a Vobarno; Brescia, bimbo sale da solo su un bus in stazione: ritrovato dalla polizia.

Il CT dell'Irlanda del Nord non teme gli Azzurri: "Hanno un buon centrocampo, ma c'è molta pressione su di loro. Noi non abbiamo paura" - facebook.com facebook

#Conceicao, paura #Juve: “È nella lista del #Liverpool per il dopo #Salah” x.com