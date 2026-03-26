Paul Pogba sta tornando | dopo quattro anni ritrova il gol così

Dopo quattro anni di assenza, Paul Pogba ha segnato di nuovo durante un’amichevole tra il Monaco e il Brentford. È stato il suo primo gol dal 2019 e rappresenta un ritorno in campo dopo un lungo periodo senza reti segnate. La partita si è svolta in un contesto amichevole e il gol è arrivato dopo tanti mesi senza segnature ufficiali.

Dopo lungo digiuno, Paul Pogba sta tornando. Il segnale? Questo gol, arrivato durante un'amichevole del Monaco contro il Brentford ben quattro anni dopo l'ultima marcatura. Un’attesa lunghissima, che oggi però si trasforma in un piccolo ma significativo segnale di rinascita. La partita è finita 2-1 per gli inglesi, ma il risultato passa in secondo piano: tutta l’attenzione è sulla rete del centrocampista francese. L’ultima risaliva a febbraio 2022, in un pareggio contro il Burnley. Da allora, per Pogba è stato un percorso complicato, segnato da infortuni, squalifiche e vicende fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paul Pogba sta tornando: dopo quattro anni, ritrova il gol così Articoli correlati Pogba gol! L’ex Juve ritrova la rete in amichevole nel suo classico modo – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Pogba, il centrocampista francese ex Juventus torna al gol in una partita amichevole, mostrando segnali di ripresa dopo i... Leggi anche: Sarà stata solo un'amichevole, ma 4 anni dopo Pogba è tornato al gol: a segno in Monaco-Brentford Paul POGBA SHOWED A GREAT DISPLAY AGAINST BREST ! Tutto quello che riguarda Paul Pogba Argomenti discussi: Pogba torna di tendenza su X per colpa delle pesantissime parole del tecnico del Chelsea. Pogba sta per tornare? Dall'America sicuri: un club di MLS in trattativa con l'ex JuvePaul Pogba sta tornando. Liberato dalla Juventus a causa della lunga vicenda legata alla sua squalifica per uso di sostanze dopanti, il centrocampista francese di 32 anni era alla ricerca di una nuova ... tuttomercatoweb.com Pogba è pronto a tornare in campo dopo la squalifica: Sta succedendo, non posso dire di piùIl conto alla rovescia per il ritorno in campo di Paul Pogba può cominciare: il francese potrà tornare a giocare dopo la squalifica dal mese di marzo e a quanto pare l'accordo con il nuovo club è ... fanpage.it