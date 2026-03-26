In un’intervista rilasciata a 'The Athletic', Alexandre Pato ha parlato delle sue esperienze con gli infortuni durante la carriera. Ha spiegato come, dopo i primi episodi di infortunio, fosse costretto a fermarsi per un periodo, giocando solo due partite prima di dover interrompere di nuovo l’attività. Le sue parole si concentrano sulle difficoltà fisiche e sulla ripresa dagli infortuni.

I tifosi del Milan hanno un grande rimpianto, almeno i più giovani: non essere mai riusciti a vedere l'enorme talento inespresso di Alexandre Rodrigues da Silva, meglio conosciuto come Pato. Il brasiliano arrivò al Milan nella stagione 2007-08 e incantò i tifosi rossoneri fin dai primi match. Indimenticabile la prestazione con gol all'esordio a 'San Siro' contro il Napoli oppure il gol in Champions League al Barcellona dopo pochissimi secondi che gelò il 'Camp Nou'. Dopo 6 anni, con Scudetto e Supercoppa Italiana in bacheca, lascia il Diavolo per tornare a giocare in Brasile, al Corinthians. Purtroppo per lui, c'è stato un nemico invisibile che lo ha fermato e non gli ha permesso di spiccare il volo tra i più grandi di quegli anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pato racconta il suo più grande nemico: “Dopo i primi infortuni, giocavo due partite e mi fermavo di nuovo”

Articoli correlati

Leggi anche: Pisa, Hiljemark dopo il 5-0 col Como: «Loro una delle squadre più forti d’Italia ma abbiamo regalato i primi due gol. Affronteremo le ultime partite con orgoglio»

Jannik Sinner si racconta: “Lo sci mi manca, ma oggi ho più paura degli infortuni”Archiviata la parentesi degli Australian Open e con l’esordio all’ATP500 di Doha all’orizzonte, Jannik Sinner si è raccontato in un’intervista a...

Una raccolta di contenuti su Pato racconta

Pato e il primo giorno al Milan: Ancelotti mi portò in mensa. Lì capii cos’è il rispettoAlexandre Pato racconta il suo primo giorno al Milan, aveva 17 anni: Carlo Ancelotti lo portò in mensa a Milanello, i campionissimi rossoneri erano tutti ... fanpage.it

Pato: Ero nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo e Ancelotti fece alzare tutti quando entrai: pensai che questo era il rispettoAlexandre Pato racconta la sua carriera e di come, da grande promessa del calcio brasiliano, non sia riuscito a mantenere le aspettative. ilnapolista.it