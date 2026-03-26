Alexandre Pato ha parlato della sua esperienza al Milan, sottolineando che per lui non si trattava soltanto di calcio ma di far parte di una vera famiglia. Ha detto di essere stato chiamato anche “il nuovo Ronaldo”, e ha condiviso cosa significasse per lui vestire quella maglia. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a 'The Athletic'.

Alexandre Pato, ex attaccante arrivato al Milan nel 2007, ha parlato del Diavolo in un'intervista concessa ai microfoni di 'The Athletic'. In particolare, l'ex Chelsea si è particolarmente soffermato su cosa voleva dire giocare nel club rossonero in quel periodo, ricordando con grande piacere che si trattava di una famiglia, più che di una squadra di calcio. "Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Ecco perché quella squadra del Milan ha vinto tutto. Se andavi in??campo e vedevi come si allenavano, pensavi: 'Wow, devo fare lo stesso'". LEGGI ANCHE: Tonali si è sempre sentito un "Gattuso"... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pato: “Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Mi chiamavano il nuovo Ronaldo”

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