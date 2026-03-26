Passante viva per miracolo

Oggi alle 12:30, un crollo di cornicioni e fioriere ha provocato danni a diverse automobili in strada. Tra le persone coinvolte, una passante è rimasta ferita con contusioni, ma è uscita illesa grazie a un intervento fortuito. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine, mentre i vigili del fuoco stanno verificando le condizioni statiche degli edifici interessati.

Oggi ore 12.30 Crollano cornicioni, fioriere che si schiantano su macchine e una passante (viva per miracolo ma con contusioni. Accade a Napoli, Vomero, Via Annibale Caccavello. Testimoniano anche le signore nei bassi del palazzo in questione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Passante viva per miracolo Articoli correlati Janel Grant parla per la prima volta in pubblico: “Sono viva per miracolo”L’ex dipendente della WWE, protagonista della causa contro Vince McMahon, ha tenuto un discorso di 15 minuti all’evento della Connecticut Alliance to... Scontro tra treni in Spagna: il miracolo di Cristina, 6 anni, trovata viva mentre camminava sola sui binari«Quello che le è successo è un miracolo in mezzo a tanta sventura», ha detto al quotidiano spagnolo El Mundo il sindaco di Aljaraque, Adrián Cano,... The Brutality Of David Bieber