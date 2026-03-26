Durante le festività di Pasqua 2026, il centro commerciale Le Brentelle di Rubano (PD) ospiterà il Raptor Show, uno spettacolo gratuito dedicato ai dinosauri. L’evento trasporterà i visitatori in un’epoca preistorica, offrendo un’esperienza dal vivo con ricostruzioni di rettili preistorici e animazioni. L’iniziativa si svolgerà durante tutto il periodo pasquale, coinvolgendo famiglie e appassionati di storia naturale.

La Pasqua 2026 al Centro Commerciale Le Brentelle di Rubano (PD) diventa “Giurassica” con un viaggio indietro nel tempo di milioni di anni. Il 3 e 4 aprile, infatti, arrivano i dinosauri animatronici del Raptor Show accompagnati dai loro addestratori, in uno spettacolo interattivo che racconta in modo giocoso la loro vita sulla Terra, dall’uovo alla schiusa fino all’età adulta. Un’occasione per entrare in contatto con cuccioli di stegosauro, t-rex, anchilosauro, triceratopo e velociraptor. Gli show si terranno venerdì 3 aprile dalle 17.30 alle 18.15 e sabato 4 aprile dalle 11 alle 11.45, e saranno seguiti da una dolce sorpresa: a tutti i bambini saranno distribuite delle speciali uova di dinosauro di Pasqua (fino a esaurimento scorte). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Pasqua nel Giurassico: a Le Brentelle arriva il Raptor Show, lo spettacolo gratuito in compagnia dei dinosauri

Articoli correlati

Dinosauri al centro commerciale: arrivano i laboratori della mostra-evento "Viaggio nel Giurassico"Un tuffo indietro di milioni di anni, tra creature maestose e misteriose, nel cuore di Ravenna.

Una selezione di notizie su Raptor Show

Pasqua giurassica a Le Brentelle: dinosauri e spettacoli tra scienza e divertimentoPasqua 2026 a Le Brentelle: dinosauri animatronici, show interattivi e sorprese per bambini. nordest24.it

Dinosauri, scoperte le tracce di un enorme raptor del GiurassicoQuando le persone pensano ai dinosauri raptor probabilmente pensano a quelli dei film di Jurassic Park: cacciatori aggressivi, muscolosi e di dimensioni umane, racconta Anthony Romilio, ricercatore ... wired.it