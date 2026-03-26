Sabato 28 marzo, nella regione della Terra Santa, si terrà un momento di preghiera promosso dal Patriarca e dalla Custodia locale. L'iniziativa invita i fedeli a unirsi in preghiera con il Rosario, chiedendo la fine delle tensioni e dei conflitti che interessano l’area. La giornata si svolge in un contesto segnato da restrizioni e tensioni legate alla situazione di guerra.

Il richiamo della Terra Santa: sabato 28 marzo rispondiamo all’invito del Patriarca Pizzaballa e della Custodia, unendoci nel Rosario per implorare la pace e la fine dei conflitti. Un momento molto particolare che richiama ciascuno di noi, non solo all’attenta riflessione su quanto sta accadendo in quelle zone ma, soprattutto, alla preghiera corale e collettiva che mai deve mancare in momenti come questi. Al di là della chiusura di alcuni dei più importanti siti (come la Basilica del Santo Sepolcro), alla riduzione e alla limitazione di tutti i momenti che ricordano la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, la preghiera del Santo Rosario è quella che, al momento, sta più a cuore a tutti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Pasqua in Terra Santa: tra limitazioni e guerra, l’invito al Rosario per la pace di sabato 28 marzo

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