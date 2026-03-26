Il cardinale Segretario di Stato ha commentato l'alta partecipazione al referendum, invitando a trarne insegnamenti per prevenire conflitti nel Paese. Ha sottolineato l'importanza di sfruttare questa occasione per rafforzare la stabilità e ha suggerito di non lasciarsi sfuggire questa situazione favorevole. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come l'evento rappresenti un momento di opportunità per la società.

“Siamo rimasti tutti un po’ sorpresi nel vedere quella percentuale di persone che hanno votato al referendum e credo che veramentela saggezza sarebbe fare tesoro di tutto questo“. Così il cardinale Segretario di StatoPietro Parolinha commentatol’elevata partecipazione del popolo italiano al voto del 22 e 23 marzosulla riforma della Giustizia, sottolineando come sia un sicuro indicatore positivo per la vita democratica dell’Italia. Alla luce dei fatti, il porporato auspica che tale avvenimento possa portare ad una maggiore collaborazione tra le forze politiche in campo, aiutando a smussare“la conflittualità che non serve per il bene del Paese“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Parolin: “Fare tesoro dell’elevata partecipazione al referendum per evitare conflittualità nel Paese”

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