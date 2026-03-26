Parlami d’amore giornata della poesia celebrata nella corte storica della Rue de Marie

Nella corte storica di Rue de Marie, nel centro antico di Gallipoli, si è svolta durante il fine settimana una giornata dedicata alla poesia. L’evento ha visto la partecipazione di autori e appassionati che hanno letto e condiviso componimenti incentrati sul tema dell’amore. La cornice suggestiva della corte ha accolto il pomeriggio culturale, caratterizzato da un’atmosfera raccolta e coinvolgente.

In occasione della Giornata internazionale della Poesia, l’antica Rue si è trasformata in un autentico salotto letterario, dove versi, racconti e riflessioni hanno dato voce a sentimenti profondi, sfumature intime e visioni molteplici dell’amore. Il tema, semplice e potente — “Parlami d’amore” — ha guidato ogni intervento, intrecciando parole e silenzi in un’atmosfera magica e idilliaca. Con eleganza e intensità, ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra filosofia e letteratura, tracciando un discorso sull’amore universale: forza generatrice, legame invisibile tra gli esseri umani, ma anche ricerca, mancanza, tensione verso l’altro. Un’apertura capace di creare sin da subito un clima di ascolto autentico, come se nell’aria stessa si potesse respirare il “sapore” concreto dell’amore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Parlami d’amore”, giornata della poesia celebrata nella corte storica della Rue de Marie Articoli correlati A Palazzo de' Mayo si celebra la Giornata mondiale della poesia con “VersiInComune”Il 21 marzo a Chieti un’intera giornata di incontri, letture e dialoghi culturali organizzata dal Comune di Chieti e dall’università “Gabriele... Carnevale di Venezia, è il giorno delle 12 Marie: le immagini della storica processioneDurante il secondo fine settimana del Carnevale di Venezia, le dodici Marie, giovani donne scelte per rappresentare la città, hanno sfilato per le... Tutto quello che riguarda Parlami d'amore giornata della poesia... Argomenti discussi: Parlami d’Amore, pomeriggio di poesia nella corte de La Rue de Marie. Parlami d’amore, giornata della poesia celebrata nella corte storica della Rue de MarieGALLIPOLI - Nella suggestiva corte della Rue de Marie, nel cuore del borgo antico di Gallipoli, nell’ultimo fine settimana si è svolto un pomeriggio culturale intenso e carico di emozione, dedicato ... lecceprima.it Parlami d’Amore, pomeriggio di poesia nella corte de La Rue de MarieAppuntamento sabato 21 marzo alle 17 nell’omonima corte del centro storico di Gallipoli con il talent culturale aperto a tutti ... lecceprima.it