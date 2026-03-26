Parigi sotto pressione le sfide della Francia tra Europa e instabilità interna

Parigi è al centro di numerose sfide, con tensioni politiche e sociali che coinvolgono sia la scena interna che le relazioni con l’Europa. Il governo ha affrontato manifestazioni di protesta e questioni di instabilità politica, mentre l’Unione Europea monitora gli sviluppi nelle politiche nazionali. Un gruppo di studenti ha realizzato un articolo presso l’Università di Padova, nel laboratorio dedicato agli studi politici e internazionali.

Dalle difficoltà economiche all'incognita Bardella: ecco come le fragilità della Quinta Repubblica influiscono sull'asse franco-tedesco e sull'Europa. Sul fronte interno è difficile ipotizzare manovre economiche strutturali, spesso costrette a passare attraverso compromessi instabili. Con ogni probabilità sarà l’esecutivo che nascerà dopo le presidenziali a dover prendere una decisione finale su questioni chiave, a partire dalla riforma delle pensioni, sospesa dopo le forti proteste partite nel 2023. In pista dame e cavalieri. Rosso, nero o Macron? La Francia al gran ballo dell'Eliseo Padova. Che fine ha fatto la grandeur... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Parigi sotto pressione, le sfide della Francia tra Europa e instabilità interna Articoli correlati Serbia tra Europa e deriva illiberale: giustizia sotto pressione, proteste civiche e il bivio decisivo per BelgradoLe riforme dell’ordinamento giudiziario approvate dall’Assemblea nazionale serba rappresentano molto più di un intervento tecnico sul funzionamento... Europa sotto pressione: Trump alza i dazi, 12,4 miliardi a rischioL'incertezza dei dazi: l'Europa chiamata a rispondere al nuovo corso di Trump L'economia italiana si trova a fronteggiare una crescente ondata di... Una raccolta di contenuti su Parigi sotto Temi più discussi: Borsa: Europa sotto pressione con Wall Street, Milano -2,9%; Piazza Affari chiude sotto la parità, utilities sotto pressione, brillano banche e lusso; Voto frammentato, il secondo turno sarà un test per l’Eliseo; Borsa: Europa sotto pressione con l'escalation in Iran, Milano -2,08%. Borsa: Europa in calo, Parigi -1,6% sotto pressioneLa credibilità della Fed è messa in dubbio dal tentativo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di destituire la governatrice Lisa Cook e i listini in Europa, così come i future sugli indici ... ansa.it Banche sotto pressione in chiusura di Borsa, Unicredit -3,6%In una giornata pesante per le banche europee, trascinate da quelle francesi per i timori una crisi di governo a Parigi, hanno perso terreno anche Mediobanca e Mps. La prima più della seconda facendo ... rainews.it Il più classico dei gol di Parigi: controlla al limite, si gira e palla sotto la traversa #SerieCSkyWifi x.com Un balletto irripetibile: l’Opéra di Parigi risveglia il Louvre sotto la piramide di vetro. L’articolo di Susanna Mori su www.dancehallnews.it - facebook.com facebook