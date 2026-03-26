Parco V Alpini pacchi alimentari e pulizia con la Brigata Francesca Ciceri

Domenica 22 marzo, la Brigata di Solidarietà Francesca Ciceri ha organizzato una distribuzione di pacchi alimentari nel Parco V Alpini, coinvolgendo volontari e famiglie della città e della provincia di Lecco. L’attività ha previsto anche interventi di pulizia nell’area pubblica, con l’obiettivo di contribuire alla cura degli spazi condivisi. La giornata si è svolta senza incidenti e con la partecipazione di numerosi cittadini.

"Crisi sociali ed economiche, pressione turistica. Lecco non è esente: sempre più difficile trovare abitazione a prezzi accessibili. Stiamo in guardia contro soluzioni repressive come l'ipotetica chiusura del parco, la militarizzazione dei quartieri trasforma i rioni in fortificazioni. Risposta sia verso la solidarietà con chi è più fragile" Domenica 22 marzo è stata una bella giornata sotto l'insegna della solidarietà. Come Brigata di Solidarietà Francesca Ciceri abbiamo portato avanti il nostro lavoro di sostegno a famiglie della città e della provincia di Lecco tramite una distribuzione di pacchi alimentari, come altre volte, al parco V Alpini, e dialogato con gli abitanti del quartiere circa il futuro del luogo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Parco V Alpini, pacchi alimentari e pulizia con la Brigata Francesca Ciceri Articoli correlati Carcere, la carità varca le sbarre: 50 pacchi alimentari in dono dalla comunità islamicaGrazie alle offerte raccolte in moschea, sono stati consegnati datteri, farina e caffè ai ristretti della casa circondariale Un sostegno concreto che... Da Assisi 37 pacchi alimentari per i bambini dello ZimbabweASSISI – Un aiuto a chi vive in condizioni difficili, favorendo l’istruzione per dare speranza e futuro ai più giovani.