Parco marino i vongolari | Rischiamo la crisi

I vongolari del Piceno hanno espresso preoccupazione riguardo alla proposta di istituire un Parco Marino nella zona, affermando che le informazioni diffuse sono incomplete. Secondo loro, questa decisione potrebbe causare una crisi nel settore della pesca locale e portare a un aumento dello sforzo di pesca nelle acque dell’Adriatico. La questione riguarda le ripercussioni economiche e operative per i pescatori coinvolti.

"Chi promuove il Parco Marino del Piceno non dice tutta la verità e non dice che in questo modo metterebbe in ginocchio il settore e andrebbe paradossalmente ad aumentare lo sforzo di pesca in Adriatico". È da questa posizione netta che parte la contrarietà del mondo delle vongolare del sud delle Marche alla proposta di istituire un’ area protetta lungo la costa del Piceno, tra San Benedetto, Grottammare e il territorio limitrofo. La contestazione arriva alla vigilia dell’incontro pubblico promosso dal Comitato per il Parco Marino del Piceno, in programma domani alle 17.30, nella sala consiliare di San Benedetto. Tra i temi annunciati ci sono le questioni legate al porto e il progetto del parco marino sostenuto dal gruppo capeggiato dall’ex presidente della Provincia Massimo Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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