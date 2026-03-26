Nel territorio del Napoletano si trova il Parco Archeologico di Villa Ferretti, riconosciuto come il primo sito storico gratuito in Italia. La struttura si estende su un'area di interesse culturale e archeologico, offrendo accesso libero ai visitatori. La villa è stata recentemente oggetto di interventi di tutela e valorizzazione, che hanno portato alla sua apertura al pubblico senza costi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Villa Ferretti, la storica residenza di Bacoli, continua il suo straordinario percorso di riscatto e legalità in seguito alla confisca alla camorra. Questa splendente villa, simbolo di bellezza e rinascita, si prepara ad accogliere un nuovo gioiello: il Parco Archeologico, che sarà visitabile gratuitamente. Un’altra opportunità imperdibile per scoprire la storia e la cultura di questo meraviglioso territorio campano. Dopo il recente completamento della nuova sede dell’Università Federico II, considerata “la più bella d’Italia”, il Centro di Medicina, e il rinnovamento della spiaggia e della passeggiata panoramica sul mare, Villa Ferretti si arricchisce ulteriormente con il Parco Archeologico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Parco Archeologico di Villa Ferretti: scopri il primo sito gratuito d’Italia nel Napoletano.

Articoli correlati

Leggi anche: Parco Archeologico di Ercolano, visita alla Mostra sul cibo a Villa Campolieto

Tutto quello che riguarda Parco Archeologico di

Temi più discussi: PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E VILLA ROMANA DEL CASALE: MARIO BIONDI AL BARBABLÙ FEST 2026 – Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale; Due milioni di euro per completare il Parco archeologico di Villa Ferretti, sulla costa di Baia; È stata scoperta una domus imperiale romana nel Parco Archeologico di Sepino, in Molise; PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI: APERTURA STRAORDINARIA IL 6 APRILE 2026.

Meraviglia nel Napoletano con il Parco archeologico di Villa Ferretti: primo d’Italia, gratisVilla Ferretti, la celebre residenza di Bacoli sottratta alla camorra, prosegue il suo cammino di riscatto e legalità con la prossima apertura del suo Parco Archeologico, un altro capolavoro visitabil ... msn.com

Due milioni di euro per completare il Parco archeologico di Villa Ferretti, sulla costa di BaiaIl Comune di Bacoli riceverà fondi pari a 2 milioni di euro per completare il Parco Archeologico di Villa Ferretti. Qui c'è una ... msn.com

Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli Avremo 2.000.000 di euro per completare il Parco Archeologico di Villa Ferretti. Sarà il primo in Italia, in un bene confiscato alla camorra. Due milioni. C’è una straordinaria villa d’epoca romana: ricca di aree e strutture - facebook.com facebook

#Molise, il Parco archeologico di Sepino rivela una straordinaria nuova scoperta x.com