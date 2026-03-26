Sabato 28 alle 21.30, presso il Jazz Club di Ferrara, si terrà il concerto di Joe Sanders che presenta il suo nuovo album intitolato “Parallels”. L’evento vedrà la partecipazione di Seamus Blake, Plume e Greg Hutchinson, che collaborano con lui in questa produzione. Il quartetto proporrà brani tratti dal disco in un’esibizione dal vivo.

Sabato 28 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, Joe Sanders presenta ‘Parallels’, un album che lo vede affiancato da Seamus Blake, Plume e Greg Hutchinson, formando un quartetto di alto livello. Il lavoro nasce dopo importanti collaborazioni con artisti come Roy Hargrove e Joshua Redman. In ‘Parallels’ si intrecciano introspezione e virtuosismo, sostenuti da un interplay intenso tra i musicisti. L’album segna la piena maturità artistica di Sanders, confermandolo protagonista del jazz attuale. Joe Sanders è un talentuoso bassista e compositore americano, la cui versatilità spazia tra jazz, samba, R&B, latin, rendendolo un musicista di prima scelta per sessioni e tournée di alto livello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Parallels’, Joe Sanders presenta un album con Seamus Blake, Plume e Greg Hutchinson

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Una domenica pomeriggio all'insegna del grande Jazz! Domenica 29 marzo, alle 14:30, all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, presenteremo il concerto di Joe Sanders “Parallels” Featuring Seamus Blake, Plume & Greg Hutchinson Plume, sax alto – - facebook.com facebook

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