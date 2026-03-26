Nel tardo pomeriggio di mercoledì, un ragazzo è stato inseguito e aggredito in piazza da un gruppo di giovani armati di mazze e bastoni. Le tracce della vittima e degli aggressori sono state perse dopo l’episodio, che ha provocato il panico tra i passanti presenti al momento. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Pomeriggio da incubo per un ragazzo di cui si sono perse le tracce, così come quelle dei suoi aggressori: è stato inseguito e picchiato da una "banda" di giovani nel tardo pomeriggio di mercoledì. Tutto è successo tra le 18.30 e le 19 tra corso e piazza Garibaldi a Brescia: è qui che diversi testimoni avrebbero assistito e riferito dell'aggressione in corso. La centrale operativa ha mobilitato anche un'ambulanza della Croce Bianca, arrivata sul posto in codice giallo: a coordinare le indagini i carabinieri della Compagnia di Brescia. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di chi avrebbe assistito alla scena, oltre che delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Panico in piazza: ragazzo inseguito e picchiato con mazze e bastoni

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