Pane e stupefacenti un imputato va a processo altri tre patteggiano

A Lecce, tre persone hanno patteggiato e sono state condannate in relazione a un’indagine sulla vendita di droga, mentre un’altra deve affrontare un processo ordinario. L’operazione, conclusa con l’esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare il 19 febbraio 2025, ha coinvolto un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nella zona. L’indagine ha portato all’arresto di più soggetti coinvolti nel giro illecito.

L’ultima novità giudiziaria sull’inchiesta su un gruppo che avrebbe fatto affari con la droga, soprattutto a Lecce. Atteso per il prossimo 22 maggio, l’inizio del giudizio abbreviato per altri 13 imputati Nelle scorse ore, la giudice Valeria Fedele ha disposto il rinvio a giudizio dell’unico dei 17 imputati che, in sede di udienza preliminare, non aveva avanzato richieste di riti alternativi: Antonio De Filippis, 39enne residente a Lecce. Il processo, nel quale sarà assistito dagli avvocati Stefano Pati e Stefano Prontera, si aprirà quindi in ordinario il prossimo 22 maggio. Accolte le istanze di patteggiamento avanzate da altri tre uomini, ai quali erano contestati singoli episodi di spaccio: un anno, convertito nella pena pecuniaria di 2. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Pane e stupefacenti”, un imputato va a processo, altri tre patteggiano Articoli correlati “Pane e stupefacenti”, verso il giudizio abbreviato: 16 imputatiLECCE - Si aprirà il prossimo 22 maggio dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Francesco Valente, il processo abbreviato per 16 dei 17 imputati... “Pane e stupefacenti”, verso il giudizio abbreviato: 13 imputatiLECCE - Si aprirà il prossimo 22 maggio dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Francesco Valente, il processo abbreviato per 13 dei 17 imputati... Una raccolta di contenuti su Pane e stupefacenti un imputato va a... Discussioni sull' argomento Evade dai domiciliari 120 volte, a processo il mago delle piccole fughe; Tentato omicidio e droga: arrestato un 18enne a Milano; Mattinata di paura: prende un bastone e distrugge 4 auto; Alcol in Gravidanza. Buongiorno, oggi le zie preparano fuori menù, penne broccolo romanesco alici e pane croccante, polpette di zia Ba alla cacciatora. #dallezieristobistro #ostia #ostialido #ostiabeach #perte #giovedi #mangiarecomeacasa #mangiaresano #coccoletime - facebook.com facebook L’impanata siciliana è un classico rustico ricco e profumato. Ha la forma del pane dorato che racchiude un ripieno saporito di carciofi e patate x.com