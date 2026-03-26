Pallonetto incredibile da centrocampo | succede nell' Europeo Under 19

Durante la partita dell'Europeo Under 19, un giocatore serbo classe 2007 ha segnato un goal sorprendente da centrocampo. La nazionale serba ha vinto 2-0 contro l'Inghilterra grazie anche a questa conclusione spettacolare. La rete è stata realizzata durante la partita, che si è svolta ieri, da parte del giovane centrocampista.

Il protagonista di questa geniale trovata da centrocampo è Mihajl Cvetkovi?, talento classe 2007 della nazionale serba, che ieri ha battuto 2-0 l'Inghilterra durante l'Europeo Under 19. Il suo pallonetto parte praticamente dalla linea di metà campo, supera il portiere inglese e trova la rete (X: @FSSrbije). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pallonetto incredibile da centrocampo: succede nell'Europeo Under 19 Articoli correlati Dembélé, gol da... Pallone d'Oro: il pallonetto è perfetto!Dembélé trascina il Psg con una prestazione dominante: due gol e leadership totale contro il Lilla. Bimbo annega in piscina e viene dichiarato morto, poi succede l’incredibile: com’è possibileCi sono momenti in cui la vita sembra fermarsi, quando il tempo si dilata e ogni secondo pesa come un’ora.