La nazionale italiana di pallamano dovrà fare a meno di Marco Mengon nell'ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2027, in programma tra il 13 e il 17 maggio contro la Svizzera. La squadra ha annunciato l'assenza del giocatore a causa di un infortunio, che impedisce la sua partecipazione alla gara decisiva.

La nazionale italiana di pallamano è costretta a incassare una brutta notizia in vista del doppio spareggio per i Mondiali 2027, che si terrà fra il 13 e il 17 maggio prossimi contro la Svizzera. La FIGH ha infatti comunicato e riportato che il forte terzino sinistro Marco Mengon, gemello di Simone, “ ha riportato in allenamento la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La diagnosi è stata formulata dallo staff medico del TVB Stoccarda, il club di appartenenza del giocatore azzurro” Il classe 2000 quindi non sarà a disposizione per le gare di Zurigo, prima, e Faenza, poi, dove la formazione allenata da Bob Hanning si giocherà l’accesso al torneo iridato dell’anno prossimo, in programma in Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, l’Italia perde Marco Mengon per l’ultimo turno di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera

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